Луганск, 7 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Подъезд жилого дома обрушился в Луганске после ракетного удара ВСУ. Об этом 7 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

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«В результате удара по Луганску есть обрушение подъезда жилого дома», — написал Марочко.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребёнка.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 июня пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть из которых сбила система противовоздушной обороны.

Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник заверил, что ситуация находится под его личным контролем.

20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейное в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава, в результате пострадали 12 человек, у всех осколочные ранения.