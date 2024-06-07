Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с главами ведущих информационных агентств не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил 7 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, встреча Путина с зарубежными СМИ не может быть сигналом к урегулированию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Владимир Путин отметил на встрече, что страны Запада мешают российским СМИ работать везде, это не соотносится со свободой слова. По словам президента, всюду, где пытаются работать российские журналисты, им препятствуют.

Также глава государства заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного вооружения. Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, сказал он.

Российский лидер рассказал, что в ответ на письмо американского президента Джо Байдена некоторое время назад написал, что, если США хотят прекратить боевые действия на Украине, пусть перестанут поставлять оружие.