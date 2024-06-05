Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Страны Запада мешают российским СМИ работать везде, это не относится со свободой слова. Такое мнение высказал глава российского государства Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств 5 июня.

РИА Новости / Михаил Климентьев

По словам президента, всюду, где пытаются работать российские журналисты, им препятствуют.

«Ну просто везде. Запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только не делают. Это и есть свобода слова? Конечно нет», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 30 российских журналистов погибли в ходе конфликта на Украине, сообщил 5 июня Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Президент добавил, что никто не даёт расследовать убийства.

19 апреля стало известно о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина во время съёмки репортажа в зоне СВО. ВСУ атаковали его с помощью дрона. Президент Росси наградил погибшего журналиста орденом Мужества посмертно.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Встреча Владимира Путина с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 5 по 8 июня 2024 года.

Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая заявил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.