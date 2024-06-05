Москва, 5 июня, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, и в таком случае конфликт закончится через 2-3 месяца. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке АР (США) Джеймса Джордана 5 июня в ходе встречи с главами международных информационных агентств.

РИА Новости / Михаил Палинчак

Российский лидер рассказал, что в ответ на письмо американского президента Джо Байдена некоторое время назад написал, что, если США хотят прекратить боевые действия на Украине, пусть перестанут поставлять оружие.

«Действия прекратятся в течение двух, максимум трёх, месяцев. Вот и всё», — пояснил Путин, и добавил, что его мнение по этому вопросу не изменилось.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили в начале июня в Николаевской области грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ, информировал 5 июня представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Российские войска в минувшие сутки уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», а также поразили место хранения безэкипажных катеров, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.