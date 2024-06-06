Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Россия продолжает специальную военную операцию и считает необходимым достичь поставленных целей, заявил 6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть поставленных целей», — сказал он.

Это заявление Песков сделал в контексте предстоящего «мирного» саммита по Украине в Швейцарии. По его словам, Россия будет внимательно следить за конференцией, хотя мероприятие обречено на то, чтобы стать пустым времяпрепровождением.

Как передавало ИА Регнум, правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргенштоке в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. Агентство Bloomberg отмечало, что у Байдена будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.