Москва, 6 июня, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Так называемый «мирный» саммит в Швейцарии станет пустым времяпрепровождением, заявил 6 июня «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По-прежнему коллективный Запад в основном пытается придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами. Но с точки зрения исхода, с точки зрения содержания это, конечно, абсурдное сборище, и оно обречено на достаточно пустое времяпрепровождение», — сказал Песков.

России неясно, как Киев собирается выполнять своё обещание «информировать» РФ об итогах саммита, сказал пресс-секретарь президента. Москва, тем не менее, будет внимательно наблюдать за данным мероприятием, добавил Песков.

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Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.