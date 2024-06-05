Братислава, 5 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 июня в первом после покушения на него видеообращении к согражданам заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который напал на него.

Иван Шилов ИА Регнум

Также Фицо сказал, что рассчитывает вернуться к работе в конце июня или начале июля.

«Если всё пойдет по плану, постепенно вернуться к работе я мог бы на рубеже июня-июля», — заявил политик.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала стрелявшего. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Министр также уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник.

25 мая стало известно об улучшении состояния здоровья Фицо. 30 мая появилась информация, что премьер-министра выписали из больницы города Банска-Бистрица и доставили в его дом в Братиславу, где он продолжит лечение. 5 июня министр обороны Словакии Роберт Калиняк также заявил, что Фицо идёт на поправку.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением. Глава государства отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, и выразил надежду, что эти качества помогут премьеру Словакии выстоять в сложной ситуации.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что покушение на Фицо стало попыткой либеральных элит убрать неугодного им человека. Он напомнил, что премьер-министр Словакии не побоялся выступить в защиту интересов своей страны.