Москва, 4 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Группировка войск «Днепр» ВС России сбила штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины. Об этом 4 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», а также сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня военное министерство доложило, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили за сутки два истребителя МиГ-29 украинских войск.

31 мая Конашенков рассказал, что армия России за неделю сбила четыре самолёта и 14 ракет ATACMS украинских войск. Военный уточнил, что также за это время удалось уничтожить 17 управляемых французских авиабомб Hammer, шесть американских противорадиолокационных ракет, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 312 дронов.

Официальный представитель Минобороны 30 мая рассказал, что российские военные сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27 ВСУ. Перед этим, 28 мая, Конашенков сообщил о сбитом ВС России многоцелевом истребителе МиГ-29 украинских ВВС.