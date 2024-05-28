Москва, 28 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские средства ПВО, действующие в зоне специальной военной операции, сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету ATACMS и семь авиабомб Hammer, заявил 28 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Global Look Press/Sergey Popsuevich/Transport Photo Images

«Сбит самолёт Миг-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США», — сказал он.

Всего с начала СВО российские войска сбили 604 боевых самолёта и 274 вертолёта украинских ВВС, а также уничтожили 24 739 вражеских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Конашенков заявил, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили два украинских МиГ-29. Они также сбили восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотников.

16 мая Конашенков сообщил о трёх сбитых МиГ-29 ВВС Украины российскими средствами ПВО.Они также сбили 25 БПЛА, пять снарядов HIMARS и «Ольха», пять авиабомб Hammer и четыре ракеты HARM.