Москва, 2 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили за сутки два истребителя МиГ-29 украинских войск. Об этом 2 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские силы ПВО за сутки уничтожили 50 дронов, 23 снаряда для американских РСЗО HIMARS, три французские управляемые авиабомбы Hammer, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и противокорабельную ракету «Нептун».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Конашенков рассказал, что армия России за неделю сбила четыре самолёта и 14 ракет ATACMS украинских войск. Военный уточнил, что также за это время удалось уничтожить 17 управляемых французских авиабомб Hammer, шесть американских противорадиолокационных ракет, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 312 дронов.

Официальный представитель Минобороны 30 мая рассказал, что российские военные сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27 ВСУ. Перед этим, 28 мая, Конашенков сообщил о сбитом ВС России многоцелевом истребителе МиГ-29 украинских ВВС.