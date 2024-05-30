Москва, 30 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные сбили в зоне спецоперации украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27, сообщил 30 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства отметил также, что в зоне СВО бойцы ВС РФ уничтожили за сутки 24 дрона ВСУ, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и противорадиолокационную ракету HARM американского производства.

Конашенков также сообщил об уничтожении российскими военными четырёх украинских безэкипажных катеров в Чёрном море.

В течение суток группировка российских войск «Север» в Харьковской области продвинулась вглубь обороны украинской армии, нанеся поражение ВСУ в районах поселка Тихое и сёл Константиновка и Граны. ВС России отразили две контратаки украинских подразделений в районах посёлка Глубокое и села Старица.