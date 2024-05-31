Москва, 31 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российские военные за неделю сбили четыре самолёта воздушных сил Украины и 14 ракет ATACMS. Об этом 31 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/imаgo

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — сказал он.

Генерал добавил, что также были уничтожены 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая Конашенков сообщил, что российские военные сбили в зоне спецоперации украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27. До этого, 28 мая, он проинформировал об уничтожении многоцелевого истребителя МиГ-29 ВВС Украины.

24 мая Конашенков заявил, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили два украинских МиГ-29. Они также сбили восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотников.