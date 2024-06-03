Вашингтон, 4 июня, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Минобороны США заключило контракт с крупнейшим своим подрядчиком — корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона 3 июня.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Контракт рассчитан на срок до 31 мая 2028 года. То, где будут производить военную технику, и механизм финансирования будут определять в соответствии с деталями каждого конкретного заказа.

Сумма контракта — почти 1,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ применили снаряды РСЗО M142 HIMARS во время атак на Белгородскую область. Об этом 1 июня написал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. Расчёты ПВО уничтожили более 10 ракет.

По словам Поддубного, факт попытки удара говорит о новом витке эскалации и прямом участии НАТО в боевых действиях против России.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Украине недостаточно разрешения США бить комплексами HIMARS только по территории России, прилегающей к Харьковской области.

Издание Politico 1 июня сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к Байдену с просьбой разрешить ВСУ атаковать всю территорию России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая предупредил западные страны о последствиях одобрения ударов по России. Политик заявил, что западные страны должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, вовлечённые в конфликт, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.