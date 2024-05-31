Вашингтон, 31 мая, 2024, 16:36 — ИА Регнум. США разрешат Украине использовать для ударов реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — говорится в статье.

Отмечается, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, газета The New York Times написала, что ВСУ могут начать атаковать территорию Россию полученным от США оружием в ближайшие часы или дни. По информации издания, решение Белого дома, что киевский режим может наносить удары по военным целям на территории РФ, якобы вступило в силу 30 мая и глава Пентагона Ллойд Остин уже дал украинским властям соответствующее разрешение.

Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что уже были попытки нанести удары американским оружием по российской территории. Он подчеркнул, что это указывает на степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, какие последствия могут вызвать их заявления и действия. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов и вносить полётное задание.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае одобрения западными странами ударов по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.