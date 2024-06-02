Сингапур, 2 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Украине недостаточно разрешения США бить комплексами HIMARS только по территории России, прилегающей к Харьковской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Киев благодарен президенту США Джо Байдену за то, что он недавно разрешил использовать HIMARS для ударов по харьковскому региону и приграничью с Украиной.

«Достаточно или этого? Нет», — сказал он журналистам на полях конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов.

Издание Politico 1 июня сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к Байдену с просьбой разрешить ВСУ атаковать всю территорию России.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки, а следовательно, без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая предупредил западные страны о последствиях одобрения ударов по России. Политик заявил, что западные страны должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, вовлечённые в конфликт, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.