Москва, 31 мая, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил западные страны о последствиях одобрения ударов по России и допустил ответ Москвы разрушительной силы.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — написал он в Telegram-канале.

Медведев заявил, что западные страны, одобряя использование своего оружия для ударов по территории России, должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, вовлечённые в конфликт, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.

Помимо этого, Медведев добавил, что Россия исходит из того, что все поставленные Украине дальнобойные средства напрямую управляются натовскими военными. Это никакая не военная помощь, а участие в конфликте против России. В этой связи зампред Совбеза предупредил, что действия Запада могут стать casus belli (формальным поводом для объявления войны).

Зампред Совбеза также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.

В заключение Медведев заявил, что конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, происходит «постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия». В этой связи он добавил, что перехода конфликта в его последнюю стадию никто не может исключить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ряд западных официальных лиц одобрили использование Киевом натовского оружия для ударов по территории России. В их числе Италия, Польша, Дания, Швеция, Норвегия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по России. Позднее, 28 мая, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что главы минобороны Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Европейский дипломат заявил, что не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Глава государства напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Как указал президент, только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по России принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.