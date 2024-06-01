Белгород, 1 июня, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили снаряды РСЗО M142 HIMARS во время атак на Белгородскую область. Об этом 1 июня сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

U. S. Army/Global Look Press

«Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старой» российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет», — написал военкор.

Он отметил, что боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов, поэтому, очевидно, их запуск Киев согласовал с западными кураторами. По словам Поддубного, факт попытки удара говорит о новом витке эскалации и прямом участии НАТО в боевых действиях против России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892703" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности не возможно без космических средств разведки, а следовательно без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

1 июня издание Politico сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать всю территорию России. Зарубежное издание предположило, что решение американского лидера перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию на него давления пойти дальше.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

31 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил западные страны о последствиях одобрения ударов по России. Политик заявил, что западные страны, одобряя использование своего оружия для ударов по территории России, должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, вовлечённые в конфликт, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.