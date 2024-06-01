ВСУ использовали снаряды HIMARS для ударов по Белгородской области
Военкор Поддубный: ВСУ применили HIMARS для ударов по Белгородской области
Белгород, 1 июня, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили снаряды РСЗО M142 HIMARS во время атак на Белгородскую область. Об этом 1 июня сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.
«Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старой» российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет», — написал военкор.
Он отметил, что боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов, поэтому, очевидно, их запуск Киев согласовал с западными кураторами. По словам Поддубного, факт попытки удара говорит о новом витке эскалации и прямом участии НАТО в боевых действиях против России.
Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности не возможно без космических средств разведки, а следовательно без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.
1 июня издание Politico сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать всю территорию России. Зарубежное издание предположило, что решение американского лидера перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию на него давления пойти дальше.
31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.
31 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил западные страны о последствиях одобрения ударов по России. Политик заявил, что западные страны, одобряя использование своего оружия для ударов по территории России, должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, вовлечённые в конфликт, будут уничтожаться как в зоне СВО, так и на территории иных стран, если оттуда будут наносить удары по России.