Москва, 3 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 4 июня обсудит с правительством развитие автомобильного туризма в России, сообщила 3 июня пресс-служба Кремля.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Совещание пройдёт в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня правительство России выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров. Отмечается, что эти денежные средства направят Адыгее, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Хабаровскому краю, а также Калининградской, Оренбургской и Тверской областям. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

29 мая Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. Правительство должно будет выполнить эту работу до 1 сентября 2024 года.

Позднее в этот же день глава государства поручил утвердить федеральный проект создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Это поручение правительство должно исполнить до 1 ноября, ответственным за его исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.