Москва, 29 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов», — говорится в перечне поручений.

В нём перечислены места отдыха на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Чёрного моря — («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму), Балтийского моря («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Петербурге), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае), Каспийского моря («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане) и озера Байкал — (курорт «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области).

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения— 1 ноября.

Кроме того, президент дал указания создать единую цифровую платформу в сфере туризма, утвердить федеральный проект по созданию продукции для туризма, разработать и утвердить дорожную карту по развитию автотуризма в районах прохождения трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток», представить предложения по развитию транспортной инфраструктуры в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Путин назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент обратился к главам регионов с просьбой использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования. Развивать курорты необходимо в целом одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной, подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках России создадут туристическую инфраструктуру. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год, по словам президента, составит не менее 403 млрд рублей. В сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса, поручил Путин.