Москва, 1 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Правительство России выделило свыше 4,4 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в Грозном

«В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал [председатель правительства России] Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти денежные средства направят Адыгее, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Хабаровскому краю, а также Калининградской, Оренбургской и Тверской областям.

По информации пресс-службы, за счёт этих средств в том числе завершат строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области, достроят велодорожку от Куршской косы до Балтийской косы под Калининградом, а также закончат строительство автодороги Гузерипль — плато Лагонаки в Адыгее.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая президент Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. Правительство должно будет выполнить эту работу до 1 сентября 2024 года.

Позднее в этот же день глава государства поручил утвердить федеральный проект создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Это поручение правительство должно исполнить до 1 ноября, ответственным за его исполнение назначили Мишустина.