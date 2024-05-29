Москва, 29 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать в стране единую цифровую платформу в сфере туризма. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ней объединят всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», ― говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося 28 марта совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Доложить о выполнении поручения правительство должно до 1 сентября 2024 года.

Кроме того, глава государства распорядился направлять на нацпроект по туризму не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран.

«Правительству РФ обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Туризм и гостеприимство»,― указано в одном из пунктов перечня поручений.

Срок исполнения обозначен до 1 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава государства на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» заявил, что с 2025 года необходимо приступить к реализации обновлённого национального проекта по развитию туристической отрасли России.

Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент обратился к главам субъектов федерации с просьбой использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования.

Также Путин в ходе совещания заявил, что к 2030 году во всех национальных парках России создадут туристическую инфраструктуру. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год, по словам президента, составит не менее 403 млрд рублей.

Согласно указу «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», туристическая отрасль в России должна составлять не менее 5% в ВВП к 2030 году.

Начальник ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы России Максим Чмора 27 мая сообщил, что в России профильные ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино. Он уточнил, что на сегодня соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет почти две трети российского рынка. Чмора добавил, что главная дискуссия развернулась вокруг порога повышения пошлин.

Что касается решения по введению ввозной пошлины на вина из стран НАТО в размере 200%, оно пока не принято, сообщил начальник управления.