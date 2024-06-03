Москва, 3 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Группировка войск «Север» ВС РФ продолжает продвигаться вглубь обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 3 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский кричал на своих генералов из-за того, что украинская оборона на харьковском направлении рушится, заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис. Он добавил, что ВСУ пытались удержать позиции, но фактически оказались окружены в Волчанске, и сейчас их оборона на этом направлении рушится.

По его словам, Зеленский кричал на генералов, убеждённый, что ему не говорят правду о ситуации в Харьковской области. Меркурис заявил, что в последнее время Зеленский начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По его словам, американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешить военные удары по России, атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую систему.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские силовые структуры вывозят из Харькова и некоторых других населённых пунктов региона архивы и личные дела сотрудников. Он уточнил, что город также покинули многие представители украинских властей.

30 мая Ганчев рассказал, что российские военные освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки.

Ранее в этот же день Конашенков сообщил, что войска российской группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.