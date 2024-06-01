Лондон, 1 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В последнее время глава киевского режима Владимир Зеленский начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. Такое мнение 31 мая высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press Владимир Зеленский

«Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведёт себя всё более неустойчиво и эмоционально», — сказал он.

Меркурис отметил, что Зеленский, по его мнению, больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, возможно, многим представителям окружения американского лидера.

По словам эксперта, глава киевского режима считает, что Вашингтон намерен договориться о замораживании конфликта до выборов президента США, против чего радикально выступает Зеленский.

Он уточнил, что лидер киевского режима также возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на якобы мирный саммит в Швейцарии, возможно, безосновательно убедив себя в том, что это мероприятие может привести к какому-то дипломатическому прорыву.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Зеленский фактически устроил истерику на пресс-конференции в Бельгии, крайне эмоционально назвав неопределившиеся с участие в «мирном» саммите в Швейцарии страны «хуже врагов». Он также добавил, что такая позиция неопределившихся государств свидетельствует о том, что их устраивает происходящее.

Ранее в этот же день глава киевского режима неожиданно раскритиковал Байдена за то, что тот не собирается принимать участие в саммите в Швейцарии. Глава киевского режима назвал такое решение главы Белого дома «не очень сильным решением», потому что другие страны ждут реакции США на это мероприятие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая отметил, что Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. По словам представителя Кремля, это связано с тяжёлым положением ВСУ на фронте.