Москва, 1 июня, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Силовые структуры киевского режима вывозят из Харькова и некоторых других населённых пунктов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников. Об этом 1 июня рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Насчёт оттока властей я могу сказать, что и так из города Харькова и некоторых населённых пунктов уже этот отток произошёл. Нам известно о том, что и некоторые силовые структуры свои архивы вывозят и дела личного состава западнее», — процитировала его слова Lenta.ru.

Ганчев отметил, что ранее украинские власти также начали вывоз из Харькова стратегических предприятий и всего оборудования с них.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая украинское издание «Общественное» написало о взрыве в Харькове. Оно не уточнило каких-либо подробностей произошедшего.

Позднее в это же день мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в одном из районов города получил повреждения объект критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, на каком именно объекте прогремел взрыв.

Терехов 29 мая также сообщал о взрыве в Харькове. На тот момент на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ осуществляют переброску личного состава с донецкого на харьковское направление. По его словам, вместе с бойцами украинское командование перебросило под Харьков десятки единиц военной техники.