Москва, 30 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом 30 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сказал Конашенков.

Он отметил, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и украинской теробороны в районах населённых пунктов Тихое, Константиновка и Гранов в Харьковской области.

Генерал добавил, что российские военные отразили две контратаки штурмовых групп противника в районах Глубокого и Старицы в Харьковской области.

ВСУ потеряли за сутки на этом направлении до 225 военных, танк, две бронемашины, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и две 152-мм гаубицы Д-20.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили шесть контратак штурмовых групп. Потери противника составили до 335 военных, танк, три бронемашины, в том числе БМП Bradley производства США и три автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 29 мая сообщили, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Самолёты применили для ударов неуправляемые авиационные ракеты. После стрельбы лётчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета. Все заданные цели удалось поразить.