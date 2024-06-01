Лондон, 1 июня, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский кричал на своих генералов из-за того, что украинская оборона на харьковском направлении рушится. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом районе (на харьковском направлении. — Прим. ИА Регнум), похоже, провалились. По последним данным, русские вошли в укреплённый район», — сказал Меркурис.

Он добавил, что ВСУ пытались удержать позиции, но фактически оказались окружены в Волчанске, и сейчас их оборона на этом направлении рушится.

По его словам, Зеленский кричал на генералов, убеждённый, что ему не говорят правду о ситуации в Харьковской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Меркурис заявил, что в последнее время Зеленский начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По его словам, американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешить военные удары по России, атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую систему.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские силовые структуры вывозят из Харькова и некоторых других населённых пунктов региона архивы и личные дела сотрудников. Он уточнил, что город также покинули многие представители украинских властей.

30 мая Ганчев рассказал, что российские военные освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице, и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что войска российской группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.