Вашингтон, 2 июня, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Член сената Конгресса США Берни Сандерс поддержал запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом американский политик написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Gage Skidmore Берни Сандерс

По словам сенатора, оба указанных политика причастны к нарушениям международного права. Кроме того, Сандерс назвал Нетаньяху военным преступником. Он отметил, что израильского премьер-министра нельзя приглашать выступать с речью в Конгрессе США.

Сенатор выразил мнение, что у Израиля не было права объявлять войну всему палестинскому народу, а также блокировать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Он добавил, что это противоречит как и американскому, так и международному законодательству.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД Исраэль Кац после этого решения объявил, что его ведомство создало кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров Нетаньяху и Галанта.

В поддержку решения МУС выступила Франция. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Париж поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе (юг сектора Газа) в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.

25 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянскийраскритиковал израильскую военную операцию в секторе Газа. Он напомнил, что Израиль за всё время военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных задач.

27 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Турецкий глава полагает, что израильского премьера будут проклинать в мире, как и лидера нацистской Германии.