Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Израиля создан кризисный штаба по противодействую возможной выдаче ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и главу израильского минобороны Йоава Галанта. Об этом сообщил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Я дал указание немедленно развернуть специальный командный центр в министерстве иностранных дел с участием всех профессиональных структур с целью противодействия решению, в первую очередь нацеленному на то, чтобы сковать Израилю руки и не дать ему осуществить свое право на самооборону», — написал Кац в соцсети X (бывшая Twitter).

Министр также добавил, что в ближайшее время намерен связаться с коллегами из ведущих стран мира, чтобы заручиться их поддержкой против МУС.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая главный прокурор МУС Карим Ханпредставил основания для ареста Нетаньяху, Галанта, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях.

По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

Ранее, 29 апреля, Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников.