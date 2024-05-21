Париж, 21 мая, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Париж выступает в поддержку решения Международного уголовного суда (МУС), главный прокурор которого Карим Хан намерен добиться получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Франция поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», — указали на сайте французского МИД.

В ведомстве напомнили, как осудили 7 октября 2023 года атаки ХАМАС. Палестинское движение «само документировало свои нападения на гражданское население», добавили в МИД Франции.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

В Вашингтоне не считают геноцидом происходящее в секторе Газа и отвергают обвинения главного прокурора МУС против руководства еврейского государства, заявил президент США Джо Байден. Администрация Белого дома, по его словам, помогает Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Американские власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников, констатировал посол России в США Анатолий Антонов. Он добавил, что Соединённые Штаты без зазрения совести используют этот псевдоюридический инструмент против всех, кого считают врагами. Оценки Вашингтоном действий МУС в отношении России и Израиля говорят о двойных стандартах и лицемерии, подчеркнул дипломат.