Анкара, 27 мая, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. По словам турецкого лидера, израильского премьера будут проклинать в мире, как лидера нацистской Германии. Турецкий президент заявил об этом 27 мая, комментируя удар израильской армии по лагерю беженцев в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщает TRT Haber.

ABIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

По словам Эрдогана, глава правительства Израиля не сможет избежать ответственности за действия израильских военных в секторе Газа.

«Нетаньяху не избежит проклятия, как Гитлер», — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что, по его мнению, действия военных Израиля после решения Международного суда ООН о прекращении боестолкновений в Газе в очередной раз продемонстрировали «кровавое и вероломное лицо» Тель-Авива.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 23 апреля сравнил Нетаньяху с Гитлером и заявил, что руководство Израиля не избежит ответственности за свои преступления. Он также раскритиковал Тель-Авив за его действия в секторе Газа.

Международный суд ООН 24 мая в Гааге предписал Израилю немедленно завершить военную операцию в Рафахе. По словам председателя суда Навафа Салама, Тель-Авив обязан отчитаться о принятых мерах в течение месяца с момента оглашения судебного решения.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 мая сообщила о ликвидации главы штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. По словам израильских военных, авиация нанесла удар в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха в секторе Газа.