Москва, 20 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МУС.

Marc Israel Sellem/JINI/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Кроме того, прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также на трёх лидеров движения ХАМАС.

«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля премьер-министр Израиля обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест израильских чиновников. Речь идёт о возможном аресте самого Биньямина Нетаньяху, главы министерства обороны страны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Позднее демократы и республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов пригрозили МУС санкциями в случае выдачи им ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. По информации Axios, парламентарии заявили о готовности подготовить законопроект, который обязал бы исполнительную власть США реагировать на расследования МУС в отношении Вашингтона и его союзников.

Израильская сторона неоднократно отвергала любые предложения о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Нетаньяху заявлял, что Израиль будет вести войну до тех пор, пока полностью не уничтожит палестинское движение ХАМАС.

Израильские чиновники заявили 15 мая, что ведущие офицеры Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и члены военного кабинета выразили недовольство в связи с тем, что Нетаньяху не разработал план по управлению сектором Газа после окончания конфликта.