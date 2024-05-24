Гаага, Нидерланды, 24 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом 24 мая заявил председатель суда Наваф Салам на заседании, трансляция которого велась в YouTube-канале агентства Reuters.

«Израиль в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и в связи с ухудшающимися условиями жизни в Рафахе должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия, способные привести к таким условиям для жизни, которые могут привести к физическому уничтожению палестинского народа», — зачитал он решение.

Израиль должен предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца с момента оглашения данного решения, уточнил Салам.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции в восточной части города Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом, перерезав пути поставок гуманитарной помощи. При этом в самом Рафахе укрываются более миллиона палестинцев, покинувших свои дома на севере Газы после начала военной операции ЦАХАЛ.

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права, указав, что не были обеспечены ни безопасность маршрутов эвакуации гражданского населения, ни доступность гуманитарной помощи.

13 мая телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что израильские войска стянули достаточное количество сил и резервов для проведения крупномасштабной военной операции в Рафахе, которая может начаться в ближайшие дни. При этом решение ЦАХАЛ о начале наступления будет означать, что Израиль пошёл наперекор требованиям США отказаться от операции на юге палестинского анклава, отмечал собеседник телеканала.