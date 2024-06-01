Вашингтон, 1 июня, 2024, 19:07 — ИА Регнум. США не меняли свою позицию в отношении статуса главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и отсутствие выборов на Украине, заявили в американском госдепартаменте.

(сс) AgnosticPreachersKid

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя департамента от 25 марта», — так ответили в госдепе агентству «РИА Новости».

В департамент направляли запрос о позиции США в отношении статуса Зеленского.

Упомянутое заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера касалось предстоявшего на тот момент истечения полномочий Зеленского. Миллер отметил, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта, и решать его должно население страны.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, в самой Украине не все политики согласились с таким положением дел. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что Зеленский в соответствии с избирательным правом и конституцией Украины с 21 мая стал самозванцем. Азаров добавил, что Зеленский не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия.

Практически ликвидировав этот судебный орган, глава киевского режима лишился возможности, чтобы найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти, подчеркнул бывший премьер.

Глава ДНР Денис Пушилин 30 мая предположил, что после утраты легитимности главе киевского режима грозит большая личная опасность со стороны западных государств.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что легитимность Зеленского требует глубокого анализа. Глава государства напомнил, что, согласно конституции Украины, если в стране не проводят выборы президента во время военного положения, это не означает, что полномочия президента продлеваются. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.

Единственной на данный момент легитимной властью на Украине обладает Верховная рада, подтвердил 30 мая один из авторов конституции, бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник. Он добавил, что если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность.

В МИД России сообщили, что теперь рассматривают Зеленского в качестве главаря киевского режима. Его легитимность оспаривается на Украине, добавила официальный представитель МИД Мария Захарова.