Москва, 30 мая, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Единственной на данный момент легитимной властью на Украине обладает Верховная рада, заявил 30 мая один из авторов конституции, бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

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«В настоящий момент легитимной структурой является парламент. Принято решение, что во время действия военного положения не могут проводиться парламентские выборы», — цитирует Табачника RT.

Бывший вице-премьер Украины и один из автором конституции также отметил, что если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность.

После 20 мая в соответствии с 103-й статьей конституции Украины глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным руководителем республики. Табачник в этой связи подчеркнул, что, исходя из норм, другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что легитимность главы киевского режима Зеленского закончилась. Позднее, 28 мая, российский лидер напомнил, что статья 111 конституции Украины гласит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 30 мая заявила, что российская сторона после 20 мая рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима.