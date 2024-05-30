Москва, 30 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Россия после 20 мая рассматривает Владимира Зеленского в качестве главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине. Об этом 30 мая заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Zuma/TASS Владимир Зеленский

«Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», — сказала она

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин отметил, что легитимность Зеленского требует глубокого анализа. Глава государства отметил, что, согласно конституции Украины, если в стране не проводят выборы президента во время военного положения, это не означает, что полномочия президента продлеваются.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 мая рассказал, что в настоящее время ведутся дискуссии на тему легитимности главы киевского режима. Представитель Кремля уточнил, что этот вопрос в первую очередь является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины.

Позже в этот же день бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об утере Зеленским легитимности после 20 мая. Экс-глава правительства отметил, что лидер киевского режима не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия, что лишило его возможности изыскать хоть какое-либо подобие законности своего пребывания у власти.

Глава ДНР Денис Пушилин 30 мая заявил, что после утраты легитимности Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны Запада.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом ранее он отменил президентские выборы на Украине якобы из-за военного положения. Официальная позиция украинских властей состоит в том, что лидер киевского режима должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.