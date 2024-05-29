Киев, 29 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после 20 мая потерял легитимность как президент. Об этом 29 мая заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем», — процитировала «Газета.Ru» экс-председателя украинского правительства.

Азаров добавил, что Зеленский не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия. Практически ликвидировав этот судебный орган, глава киевского режима лишился возможности, чтобы найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти, подчеркнул бывший премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая истёк срок полномочий Зеленского в качестве избранного главы государства. В 2023 году Зеленский отменил выборы под предлогом действующего в стране военного положения. При этом сам лидер киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их «опасности и бессмысленности».

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Он подчеркнул, что, согласно конституции Украины, даже если выборы в стране не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. По законам Украины верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента, добавил российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая отметил, что на законодательство Украины не раз посягали и там точно «закон — что дышло». Представитель Кремля уточнил, что в данный момент на Украине сложилась ситуация, которой необходима юридическая квалификация.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил ИА Регнум, что России сегодня в любом случае не с кем вести переговоры на Украине, даже если исходить из легитимности Верховной рады. По словам эксперта, такая ситуация угрожает и без того ослабленному авторитету главы киевского режима.

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум указал, что, пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для Запада, включая ООН.