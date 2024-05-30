Донецк, 30 мая, 2024, 10:58 — ИА Регнум. После утраты легитимности главе киевского режима Владимиру Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны западных государств. Об этом 30 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев. Live».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Глава государства отметил, что, согласно законодательству Украины, в случае, если в стране не проводятся выборы в период военного положения, президентский срок не продлевается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 мая заявил, что сейчас идут дискуссии по вопросу о легитимности Зеленского. Представитель Кремля уточнил, что на эту тему имеются различные мнения.

Позднее в этот же день бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об утере Зеленским легитимности после 20 мая. Он уточнил, что глава киевского режима не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия, лишившись возможности найти хоть какое-то подобие законности своего пребывания у власти.

Зеленский 20 мая должен был принять присягу, однако в 2023 году отменил выборы из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция украинских властей состоит в том, что лидер киевского режима должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не хотят проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.