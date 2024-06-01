Варшава, 1 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Ночью 1 июня самолёты ВВС Польши и её союзников поднялись в воздух и вернулись на аэродромы через три часа. Польское командование объяснило это тем, российская авиация вела «интенсивную деятельность».

BjÃ¶rn Trotzki via www. imago-ima/Global Look Press

Оперативное командование ВВС Польши предупредило о возможном шуме из-за полётов, особенно на юго-востоке страны, опубликовав сообщение в соцсети Х в 4:17 мск.

«Этой ночью оперативное командование Вооружённых сил Польши наблюдает усиленную активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Через три часа появилась информация о возвращении самолётов на аэродромы «в связи со снижением уровня угрозы». Сообщалось, что для польских лётчиков это была «долгая и напряжённая ночь».

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая польские ВВС подняли самолёты якобы из-за активности авиации России. Несколько аналогичных инцидентов произошло в апреле.

Российское Минобороны неоднократно заявляло, что самолёты ВКС России все полёты выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 25 мая заявил, что Польша поддерживает предоставление Киеву «права» применять оружие НАТО для нанесения ударов по территории России. Замглавы министерства обороны Польши Цезарий Томчик 29 мая заявил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи Киеву и что общий объём помощи за последние годы составил $3,75–5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы, заявил, что Москву они не удивили.