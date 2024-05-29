Варшава, 29 мая, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам на территории России, заявил 29 мая замглавы польского минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции Radio Zet.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — заявил он.

Замминистра подчеркнул, что Польша не выдвигала и не выдвигает никаких требований относительно оружия, которое она предоставляет Украине. Однако Томчик подчеркнул, что существуют международные обязательства относительно поставок военной техники. Так, если Польша передаст ВСУ немецкие танки Leopard, то только Германия сможет ставить условия на их использование.

В начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование оружия США для ударов по России. Запрос поступил на фоне успехов российских военных в зоне СВО. Министры иностранных дел стран ЕС 27 мая обсудили отмену ограничений на применение оружия НАТО для ударов по России. За снятие ограничения выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на территорию страны. Запад, предоставив Киеву дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения, способствовал эскалации, добавила дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров 24 мая отметил, что ВСУ уже используют западное оружие для ударов по объектам на территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая заявил, что НАТО напрямую вовлечено в конфликт и находится в прямой конфронтации с Россией. Он добавил, что НАТО повышает градус эскалации, впадая в «военный экстаз».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум заявил, что громкие призывы использовать натовское вооружение с дальним радиусом действия для нанесения ударов по объектам в глубине территории России — это скорее эмоциональные всплески, нежели отражение реальной программы действий. По словам эксперта, подобные заявления нацелены на эскалацию конфликта и отвечают интересам США, но не Европы.