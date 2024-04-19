Варшава, 19 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Польша подняла авиацию в небо над республикой из-за якобы имевшей место активности дальней авиации России, сообщили 19 апреля оперативное командование польских вооружённых сил в социальной сети Х.

IMAGO/BjÃƒÂ¶rn Trotzki/Global Look Press

«В воздушном пространстве начали работать дежурные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявило командование.

По данным оперативного командования Польши, ночью фиксировали интенсивную деятельность дальней авиации России.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам. Так, 6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действия России зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

Помимо этого, 11 апреля самолёты Польши подняли в небо. В польском командовании вооружённых сил сообщали о усиленной активности российской авиации ночью 11 апреля.

В январе 2024 года командование польской армии заявляло, что самолёты задействовали из-за повышенной активности российской авиации, якобы намеревавшейся нанести удары по территории Украины.

В начале февраля министерство обороны Польши сообщило, что Варшава подняла в воздух истребители и привела в боевую готовность средства противоракетной и противовоздушной обороны после объявления воздушной тревоги на Украине.