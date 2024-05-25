Варшава, 25 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Польша поддерживает предоставление Украине «права» применять западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил 25 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Piotr Nowak/Global Look Press Глава МИД Польши Радослав Сикорский

В интервью газете Guardian Сикорский прямо призвал ЕС вести дело к эскалации конфликта, чтобы тем самым заставить руководство России «гадать» о намерениях Евросоюза.

«Постоянные заявления о том, где проходит наша «красная линия», лишь побуждают Москву адаптировать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся добровольным ограничениям», — сказал глава МИД Польши.

Он также выразил сомнения в том, что Россия в ходе конфликта применит ядерное оружие, чего опасаются некоторые западные лидеры.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 мая в интервью The Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным союзникам киевского режима «пришло время подумать», следует ли снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование переданного оружия, таким образом разрешив его применение для нанесения ударов по территории России.

21 мая издание Politico сообщило, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отмечал в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.