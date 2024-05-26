Варшава, 26 мая, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Польские военные самолёты поднимались в небо из-за якобы активности дальней авиации России, сообщили в пресс-службе оперативного командования ВС республики.

IMAGO/BjÃƒÂ¶rn Trotzki/Global Look Press

В опубликованном оперативным командованием в соцсетях сообщении говорится, что в воздушном пространстве республики также появились самолёты союзных стран.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам.

Так, 6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действиями России в зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

11 апреля самолёты Польши подняли в небо. В польском командовании Вооружённых сил сообщали об усиленной активности российской авиации ночью 11 апреля.

19 апреля Польша подняла авиацию в небо над республикой из-за якобы имевшей место активности дальней авиации России.