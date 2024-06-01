Тбилиси, 1 июня, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Толпа неизвестных устроила погром в центральном офисе оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе политической силы.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

В заявлении партии в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) изначально сообщили, что в офис пришли 30-40 неизвестных в сопровождении полиции. Позже в ЕНД уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, и их было почти сто человек.

«Вандалистское нападение длилось более получаса, в нём участвовали около ста нападавших. Повреждён фасад офиса, выбиты стёкла, также повреждён инвентарь партии», ― говорится в сообщении.

Партия обвинила в нападении правящую партию «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия». В ЕНД полагают, что таким образом власти отомстили за поддержку граждан, протестовавших более месяца против принятия закона об иноагентах.

В апреле Михаил Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Он также выразил солидарность с противниками законопроекта об иноагентах в Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на этот законопроект. Она подчеркнула, что закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям и должен быть отменён. Глава государства также назвала проект «российским», несмотря на то что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая обвинил Зурабишвили в измене родине.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного Зурабишвили. Позднее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что собирается подписать закон об иностранных агентах вместо главы государства.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии продолжается с 15 апреля и сопровождается ежедневными протестными акциями. Так, 14 мая толпа протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах, прорвала металлическое ограждение, установленное возле входа в парламент Грузии. Полиция разогнала протестующих. Правоохранители через громкоговорители призвали участников акции разойтись. К парламенту подтянули спецназ и водомёты.

Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критикуют Тбилиси из-за законопроекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Грузии решение её парламента принять закон об иноагентах. Он напомнил, что закон об иноагентах впервые появился в США, а не в России.