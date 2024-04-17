Москва, 17 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией, первыми его ввели в США, заявил на брифинге 17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

«Первые начали следить за своей внутриполитической гигиеной США, именно они ввели эту практику. Никак это не российская», — заявил представитель Кремля, говоря о митингах против закона об иноагентах в Грузии.

Внутриполитический процесс в Грузии пытаются использовать как инструмент антироссийской позиции, добавил Песков.

Комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иноагентах предусматривает обязательную регистрацию в специальном реестре для НКО и СМИ, работающих «в интересах иностранной державы». Противники законопроекта назвали его «пророссийским».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что законы об иноагентах действуют во многих государствах. Обвинения России в том, что она продвигает в Грузии этот закон, он назвал абсурдными.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что за протестами в Грузии видна знакомая «рука Голливуда». За всем этим скрываются высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор, добавил он. При этом Медведев напомнил, что в ЕС готовятся принять собственную версию закона об иноагентах, гораздо более жёсткую, чем в США.