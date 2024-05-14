Тбилиси, 14 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Толпа протестующих в Тбилиси, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах, прорвала металлическое ограждение, установленное возле входа в парламент Грузии, сообщило агентство Interpressnews.

Кадр из видео

По информации издания, полиция разогнала протестующих, сумевших пробраться за забор после его прорыва. Правоохранители через громкоговорители призвали участников акции разойтись, иначе их начнут разгонять.

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Сообщается, что полиция подтянула к парламенту спецназ и водомёты. Также силы безопасности мобилизованы внутри здания.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял в третьем финальном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах. Заседание проходило на фоне протестов.

Законопроект обсуждали в накалённой обстановке, так как против него выступили оппозиционные депутаты. Конфликт между народными избранниками привёл к драке.

США и Евросоюз критикуют власти Грузии за намерение принять законопроект об иноагентах, хотя он основан на американском законе, действующим с 1938 года. Посол США в Тбилиси Робин Данниган 2 мая назвала инициативу грузинских властей несовместимой с курсом евроинтеграции. Дипломат призвала Тбилиси подтвердить, что он ещё верен прозападным ценностям.