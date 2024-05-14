Москва, 14 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Закон об иностранных агентах поможет Грузии застраховать государство от вешних вмешательств. Такое мнение высказал на брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Мы констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от вмешательства в свои дела. Но видим и попытки этого самого вмешательства в дела Грузии», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия считает принятие закона об иноагентах внутренним делом Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, закон об иноагентах в Грузии планируют принять в ходе пленарного заседания 14 мая. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что документ примут в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии. Документ предполагает включение лиц, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, в специальный реестр.

13 мая депутат Екатерина Херхеулидзе заявляла, что окончательную версию законопроекта одобрили быстро и без замечаний. На это ушло порядка двух минут времени.

Все это время в Грузии проходили протесты. 13 мая сообщалось о двадцати задержанных участниках акций. Для усмирения толпы к зданию парламента силовики подогнали спецтехнику, водомёты.

Обсуждения закона сказались на отношениях Грузии с США. 13 мая стало известно, что основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался принять помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. Причиной отказа было нежелание проводить какие-либо встречи под шантажом и угрозами санкций.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил визит в США. Вашингтон прислал приглашение с условием, что перед визитом в парламенте Тбилиси приостановят рассмотрение закона об иноагентах.

В свою очередь, решение принять закон не одобрил и официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Из-за принятия закона Грузия может потерять перспективы членства в ЕС и НАТО, добавил представитель Госдепа.