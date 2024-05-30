Париж, 30 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщила 30 мая французская газета Le Monde, ссылаясь на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ещё ничего не решено, но отправка французских и европейских инструкторов на Украину может занять несколько недель или даже дней», — говорится в публикации.

По информации издания, Париж ищет страны, желающие участвовать в обучении бойцов ВСУ на украинской территории. Консультации по этому вопросу хотят ускорить, чтобы Макрон мог объявить об этом во время визита во Францию главы киевского режима Владимира Зеленского, запланированного по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии 6–7 июня.

Сообщается, что на первом этапе планируется отправить на Украину несколько десятков военных специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих. Рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады.

К коалиции, как пишет газета, могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании. Проблемы с логистикой усложняют этот процесс.

Макрон с начала этого года начал делать заявления, что возможна отправка западными странами войск на Украину. Le Monde 14 марта сообщила, что французский президент на торжественном мероприятии говорил о планах отправить военных в Одессу.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта сообщил о получении ведомством сведений о планах французских властей отправить 2 тыс. военных на Украину. Он при этом напомнил о печальной судьбе всех оккупантов, приходивших в Русский мир, и подчеркнул, что французских солдат ждёт аналогичная судьба.

Президент России Владимир Путин 28 мая предупредил, что ввод странами Запада войск на Украину будет шагом к глобальному конфликту. Иностранные военные на этой территории будут находиться в зоне поражения российской армии, подчеркнул глава государства.