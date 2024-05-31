Париж, 31 мая, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну против России, если у него получится создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину, написал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

Сергей Корсун ИА Регнум Эммануэль Макрон, Франция

«Макрон фактически объявит о вступлении Франции в войну против России на следующей неделе под предлогом военной подготовки!» — говорится в сообщении на странице политика в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Филиппо, о создании коалиции Макрон объявит 6 июня в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского. Лидер партии призвал Париж прекратить поставки оружия для ВСУ и возобновить диалог с Россией.

Политик также предупредил, что иначе Франция увидит гибель своих военных, которых, по его мнению, хотят использовать в интересах НАТО и американского «глубинного государства».

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde, ссылаясь на свои источники, выпустила публикацию, в которой говорилось о том, что Макрон собирается создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Для этого Париж ищет страны, желающие участвовать в обучении ВСУ на украинской территории.

Кроме того, журналисты узнали, что французские власти хотят ускорить процесс, чтобы Макрон мог объявить о создании коалиции во время визита во Францию главы киевского режима по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии 6–7 июня.

30 мая глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила Макрона в желании втянуть Париж в войну с Россией. Она уточнила, что речь идёт о вопросе, поднятом президентом Франции, который добивается того, чтобы Украине разрешили использовать французское оружие для ударов по территории РФ.