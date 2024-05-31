Москва, 31 мая, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил признательность за тёплый приём и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск, сообщил Кремль.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Путин ещё раз выразил признательность за тёплый приём и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая», — сообщил Кремль.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации. Саммит ШОС пройдёт в Казахстане в июле.

Визит Путина в Минск состоялся 23–24 мая. Главы России и Белоруссии провели переговоры в узком составе, они длились около двух часов, а после прошла встреча в расширенных составах. Лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и экономическое сотрудничество. Также Путин и Лукашенко подняли вопрос интеграции двух стран, в частности, обсудили общий энергорынок и отмену роуминга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко прошли очень хорошо.

Ранее 31 мая Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили подготовку к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств — членов ШОС.