Минск, 24 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли очень хорошо, заявил 24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«И в предметном плане — очень хорошо, и узкий состав. (Обсуждались) прямо конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям», — сказал Песков.

Он также добавил, что на переговорах в расширенном составе «даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться двум странам с целью опережающего развития в плане суверенной экономики».

«То есть что должны делать страны для того, чтобы по ключевым областям будущего на шаг опережать конкурентов», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 24 мая высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии.

Российский лидер прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Развитие логистики относится к одним из безусловных приоритетов, оно необходимо для бесперебойной работы российских и белорусских предприятий, поставок их продукции третьим странам, отметил в ходе переговоров Путин. Он пояснил, что говорит о восстановлении и создании новых цепочек поставок и взаимопомощи для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий в обеих странах. Эта работа ориентирована не только на свои рынки, но и на рынки третьих государств, которые хотят работать с Москвой и Минском.